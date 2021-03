L'INTERVENTO Massimo Gagliano: "Ecco perchè il Recovery Planè fondamentale per portare acqua al Trasimeno"

Riceviamo e pubblichiamo l'analisi politica e amministrativa sull'importanza di un progetto per il Trasimeno da finanziare con il Recovery Plan. Un appello all'unità politica senza divisioni partitiche per rafforzare il futuro e il ruolo del piccolo mare degli umbri.

************************

di Massimo Gagliano

Il Recovery Plan sarà una opportunità imperdibile per il nostro Paese se sarà speso nell’ottica per cui è nato: investimento per un cambiamento e sviluppo sostenibile. Fra i diversi progetti che dovranno essere affrontati e predisposti appare assolutamente inderogabile e indispensabile inserirci la stabilizzazione del livello delle acque del Trasimeno, di cui ciclicamente si discute e altrettanto ciclicamente si dimentica. Appare agli occhi di tutti assolutamente necessario dare alle acque del bacino lacustre quella stabilità e salubrità di cui necessita, non solo in un’ottica biologica ma perché il Trasimeno è una risorsa economica importantissima per tutta l’Umbria nonché la bassa Toscana.

L’economia del bacino lacustre è totalmente dipendente dalla qualità delle acque del Trasimeno, che incide pesantemente sul Turismo, sul commercio, sulla pesca professionale, sull’agricoltura, sui trasporti: fondamentale quindi cercare di risolvere una volta per tutte una questione che si porta avanti da secoli e che, con le tecnologie attuali, pare essere risolvibile con facilità e investimenti risibili, soprattutto se confrontati con progetti infrastrutturali di grande risonanza mediatica ma di dubbia efficacia e costi elevati.

Nel momento in cui le acque, grazie ad una stagione particolarmente piovosa, stanno ritrovando lentamente livello e condizioni di equilibrio, è indispensabile intervenire subito al fine di chiudere per sempre questo cerchio vizioso fatto di alti-bassi che si traducono in mortali colpi per il turismo e l’economia locale in genere. L’augurio è che le forze politiche tutte trovino, anche in questa opportunità, quella coesione bipartisan indispensabile per consentire un rapido ed agevole iter ad un progetto che deve, a questo punto, acquisire priorità su altri.