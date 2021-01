LA SEGNALAZIONE Quasi arancioni ma il risultato è sempre lo stesso: totale inciviltà condita da rifiuti ovunque

Ebbene sì, siamo sempre alle solite. Greta Tumberg a questi qui gli fa proprio un baffo. Adiacenze stazione minimetrò Cortonese - Parco Chico Mendez. Ancora una volta il fine settimana qualche branco di giovinastri (non avendo forse di meglio da fare), si reca a consumare cibi e bevande da asporto ritirate al MCDrive dell'adiacente McDonald's nei pressi del suddetto, e fin qui non ci sarebbe tanto di male se non che sarebbe leggermente vietato ai sensi delle normative vigenti (da ultimo lettera gg) del DPCM 15 gennaio 2021: resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; ).

Ma ancora peggio è l'assoluta inciviltà dimostrata ancora una volta indistintamente da tutti i soggetti: guardate come erano ridotte le panchine e i tavoli, con abbondanza di buste, carte, bicchieri ecc. sparsi sopra e attorno a tavoli e panchine, nonostante ci siano gli appositi bidoni, tra l'altro anche appena svuotati il pomeriggio di sabato e quindi assolutamente VUOTI. Per non parlare degli assembramenti che inevitabilmente devono essersi creati. Per quanto ci possiamo impegnare, come volontari delle associazioni Natura Urbana e La Garden che hanno in cura tra l'altro gli spazi verdi delle zone in oggetto, in collaborazione con gli stessi gestori della struttura, a certi comportamenti non si riesce a stare appresso.

Se il futuro delle nostre città, del nostro ambiente sarà in mano di questo tipo di generazione, viene da pensare che ci stiamo riducendo proprio male. Prima o poi ci verrà voglia di dare retta a chi ci suggerisce di lasciare tutto sul posto e aspettare che vengano a ripulire le autorità competenti. O forse no, magari restiamo irriducibili nell'idea di considerare l'ambiente circostante come un pezzo in più di casa nostra. Va a finire che prima o poi proviamo a chiamare Malati di pulito...