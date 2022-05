Sanzionato per il ritardo sul vaccino (dopo essere stato positivo), non pagherò mai e poi mai: Usl e Agenzia non dialogano... colpa loro

Gallery





Riceviamo e publichiamo la storia, molto documentato, la storia di una sanzione assurda da 100 euro inflitta ad un nostro lettore che è invece vittima della burocrazia cieca delle nostre istituzioni. (il direttore)

Alla redazione di Perugiatoday.it, oggi leggo che un signore di Umbertide ha ricevuto come me e molti altri un procedimento sanzionatorio dal ministero della salute per non aver fatto entro il 01/02/2022 . Vi invio tutta la documentazione con lettera esplicativa di ciò che sta capitando anche a me, segnalandovi che il mio ritardo è dovuta al fatto che "covid umbria" mi ha prenotato il vaccino più tardi perché avevo già avuto il covid il 15 agosto 2021, quindi il vaccino doveva essere fatto entro il 15 febbraio 2022. L'assurdità della lettera è che se la ASL non risponde all' agenzia delle entrate entro 10 giorni dall'invio della mia documentazione inviata all'ASL a me arriva comunque la multa di 100 euro. Nonostante che la data prenotata da covid umbria per il vaccino fosse il 15/02/2022 il sottoscritto ha anticipato d'accordo con il centro vaccinale la data del 07/02/2022 quindi addirittura una settimana prima della data prefissata.

Evidentemente i loro data base non comunicano tra di loro ,e mandano avvisi ai cittadini senza un senzo, anzi, un senso lo hanno , fregare i soldi ai cittadini onesti. Ora aspetto con rabbia e ansia la risposta di questi, facendo presente che non ho fatto nulla per posticipare o non fare volontariamente la vaccinazione come si evince da documentazione che Vi ho inviato. Spero che anche questa lettera venga pubblicata perché sono tantissimi i cittadino che devono mettere mani ingiustamente al portafoglio. Io comunque questa sanzione non gliela pagherò mai Distinti saluti Cicchi Paolo