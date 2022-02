LA SEGNALAZIONE dei lettori | Chi si trova a fronteggiare una patologia seria come il diabete da febbraio dovrà fare i conti con la burocrazia

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei lettori che riguardano i diabetici di casa nostra e la burocrazia che dovranno subire dal 2 febbraio scorso.

di Redy Sigali

I signori della salute , si fa per dire, una ne fanno e cento ne pensano. L’ultima trovata, almeno qui in Umbria, riguarda i diabetici . Ebbene, da mercoledi 2 febbraio chi si trova a fronteggiare una patologia seria come il diabete, si ritrova anche a combattere con nostra signora burocrazia che ha deciso di cambiare tutto e costringe, chi, come chi scrive ed ha in scadenza il piano terapeutico, ad affrontare la trafila di : prenotazione visita ( a circa sei mesi se siete fortunati), esami di routine per la patologia di cui sopra, presentazione del piano terapeutico alla Usl di competenza quando sarà stata fatta la visita, e finalmente ci si potrà recare in farmacia per ritirare il materiale indispensabile per tenere sotto controllo la glicemia : ovvero glucometro nuovo ( ma perché?)tecnologicamente piuttosto arretrato, aghi, ecc. Tutto questo senza alcun preavviso ne ai malati, ne ai medici curanti sia diabetologi che di famiglia, ne alle farmacie e in un periodo come questo che stiamo vivendo che già da solo rende a tutti la vita piuttosto complicata. Per carità i signori della salute avranno i loro buonissimi motivi e ci piacerebbe saperli, noi diabetici invece vorremmo solo una sanità che ci aiuti ad affrontare la nostra patologia senza costringerci a fare una corsa ad ostacoli spesso e volentieri.