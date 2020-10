LA SEGNALAZIONE Potatura rami pericolanti al plesso scolastico di Madonna Alta

C'è da segnalare l' ottimo lavoro svolto da tre dipendenti dell' azienda AUTOMIGLIORGAS srl, che hanno provveduto la scorsa settimana alla potatura dei rami pericolanti degli alberi che si trovano sulla via d' accesso al plesso scolastico Scuola Primaria "DON MILANI" e Scuola Secondaria "G. PASCOLI". A seguito della segnalazione fatta dal comitato di Madonna Alta all' assessore Otello Numerini circa le condizioni di pericolosità, quest ultimo si è subito attivato affinchè si procedesse alla salvaguardia dell' incolumità degli studenti che ogni giorno si recano a scuola. E come già accaduto in altri luoghi di Perugia, il titolare della AUTOMIGLIORGAS srl ha provveduto a sue spese al compimento dell' opera. Un ringraziamento a tutti colori che hanno svolto questo lavoro per la comunità e ai residenti che si sono adoperati contribuendo con le loro fatiche.