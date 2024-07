Perugia, la denuncia: "Attaccati da un cane lupo in centro storico, il mio ragazzo è stato azzannato"

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di una donna che racconta di un'aggressione da parte di un grosso cane - un lupo cecoslovacco - in centro storico a Perugia.

"Dopo essere usciti dal ristorante dove eravamo a cena con i nostri amici nei pressi del teatro Morlacchi io e il mio ragazzo e le altre 10 persone che erano con noi siamo stati attaccati da un cane lupo che rovistava nella spazzatura, libero, senza padrone e senza guinzaglio. Quando l’abbiamo visto era ormai troppo tardi, perché l’animale ci aveva già puntati. Abbiamo iniziato a correre, ma il cane ha morso la coscia del mio ragazzo provocandogli una triplice ferita con conseguente accesso al pronto soccorso e sutura con punti. Abbiamo chiamato immediatamente il 112 che ha passato la chiamata al personale del canile che ha risposto dicendoci che il cane era già conosciuto e se potevamo controllare se aveva il collare (ovviamente nessuno si è avvicinato per controllare perché non credo sia il nostro compito a maggior ragione in seguito a quello che era appena successo). Ci hanno detto che sarebbero venuti a prenderlo. Mi chiedo come sia possibile trovarsi di fronte a un cane lupo sciolto in pieno centro storico pieno di persone e di bambini soprattutto in queste settimane con Umbria Jazz".