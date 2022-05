LA SEGNALAZIONE "Perugia insiste e punta alle olimpiadi slalom tra le buche"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore che continua a richiedere un piano strade per sanare le principali arterie comunali. Buona lettura

Qualche tempo fa avevo inviato una segnalazione sulle condizione delle strade a Perugia in strada perugia San Marco, guarda caso due giorni dopo una squadra del comune è passata a mettere del catrame sulle buche esistenti, che come previsto e' saltato 2 giorni dopo, ma girando per perugia è indecente che una citta' come perugia , che si spera con l'arrivo dei turisti si riempira' possa acccoglierli con quel degrado stradale che nemmeno nelle mulattiere si puo' ammirare un esempio via san galigano ad occhio e croce ci sono oltre 500 buche tra grandi e piccole. Ora mi domando vista la solerzia per aumentare le stisce blu si fossero impegnate risorse per rendere sicure le strade, non sarebbe stato meglio?

Oppure dobbiamo aspettare che qualcuno riporti danni alla persona, mi risulta che buona parte dei proventi delle multe debba essere impiegato per la sicurezza urbana e del traffico, non so e non posso immaginare quale siano le cifre che il comune incassa,mi rivolgo al sindaco perche' intervenga al piu' presto, so si certo che buona parte della cittadinza non è per nulla soddisfatta della situazione, a buon indentor poche parole, ed altra cosa che non capisco è perche' c'è bisogno che un cittadino debba prendersi la briga di effettuare certe segnalazioni con tutte le pattuglie di polizia locale che girano per la citta' dovrebbe essere facilissimo rendersi conto di tale criticita'. grazie