LA POSTA DEI LETTORI Paziente dimesso ancora positivo, la ASL sta esagerando?

Buona sera scrivo al proposito dell’articolo https://www.perugiatoday.it/cronaca/dall-ospedale-rimandato-a-casa-ancora-positivo-la-versione-dell-ospedale-di-pantalla.html Giustamente i giornalisti devono chiedere e le istituzioni rispondere. E allora io mi chiedo e vi chiedo e chiedo alla ASL, ma non è che l’Umbria sta seguendo una sua prassi, non avallata dall’OMS? Non è che Pantalla ha per caso ragione? Mia madre 84 anni è molto debolmente positiva (addirittura 38 esimo ciclo!). E’ positiva dal 4 febbraio, 23 giorni, asintomatica da 14 giorni! Dal 22 febbraio, ultimo tampone, aspettiamo con ansia la data del tampone di controllo, ma la ASL non ci chiama! Ma perché bisogna per forza rinchiudere Una anziana in un COVID HOSPITAL se non ce n’è bisogno! Non farebbe meglio la ASL a rilasciare chi non è più contagioso e concentrarsi meglio che so, sul tracciamento o sulla vaccinazione!

Grazie dell’ascolto Stefano Saetta