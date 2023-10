Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore.

Con il sole e con la pioggia, con il freddo e con il caldo, che sia giorno o notte, la vita scorre serena. O così dovrebbe essere, ma da qualche tempo non è più così in uno "dei borghi più belli d'Italia". Con occhi che fanno finta di non vedere, parole che scemano alla stessa velocità di un caffè trangugiato di fretta, orecchie sorde e tante teste girate. Diciamolo: Passignano è ormai un ostaggio, un morente paesino che si contorce tra vetri rotti, bottiglie in testa, portoni sfondati, urla continue, droga e alcool a fiumi. Un'età degli interessati che si abbassa sempre di più, piccole teste (compaesane ovviamente) che non sono arrivate alle funzioni e limiti ma riescono tranquillamente a scassinare, derubare, distruggere edicole, fattorie, lavanderie, case, tabaccherie, vie e vite tranquille. Colori di forze dell'ordine di qualunque grado non se ne vedono tra il bel rosso del tramonto e il grigio appiccicoso di marciapiedi ridotti a cestini all'aperto. Di controlli non ci si spera più, l'unico hobby ormai è pregare che dai vetri rotti non si passi ai coltelli alla gola. Ma forse anche a quello, tra una canna e una bella bustina bianca che gira indisturbata sotto gli occhi del Comune, ormai dovremo abituarci.