“Onda di ritorno” dopo lo tsunami al Mariotti

Sulla scia dell’esposto di pochi gironi fa sulle mancanze per le lezioni in presenza di strumento per l’indirizzo musicale, si è scoperchiato il “vaso di pandora” al Liceo Mariotti di Perugia. Vinte titubanze e timori che ribollivano da mesi, tre rappresentanti genitori in consiglio d’istituto hanno preso coraggio e, elencando ben 11 elementi critici che stanno andando a discapito della formazione degli allievi di tutto il liceo, hanno lanciato una sottoscrizione per richiedere un incontro di coinvolgimento alla dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, dott.ssa Antonella Iunti. L’appello ha già raccolte in pochissime ore più di 60 adesioni, ed il numero di sottoscrittori è in continuo aumento. I dettagli della lettera sono disponibili nel modulo di sottoscrizione: https://forms.gle/T1fEi5D4M6URYtjA9