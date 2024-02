LA PROTAGONISTA Nuovo singolo dell'artista emergente perugina CATALEYA: "Canto per guarire da un amore tossico"

Prima uscita della nuova artista emergente di Perugia, CATALEYA: “Catene” è il primo singolo, disponibile dal 23/02 su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming. Cataleya (Maria Aurora Ubaldi) è una ragazza di 23 anni nata a Perugia, ed è una nuova artista nel panorama italiano. Cataleya ha sempre coltivato la sua passione per la musica sin da bambina, quando cantava alle cene con la sua famiglia, durante una di queste la madre, da sempre sua sostenitrice numero 1 si accorge che aveva tra le mani un gioiello.

--------> CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE

Con un trascorso di vita non facile, Cataleya presenta, da artista indipendente, il suo primo singolo “Catene” come il racconto di una storia tormentata, un “amore” tossico, nella quale molte persone possono rispecchiarsi. “Ho scritto questa canzone basandomi sulla storia che mi ha cambiato la vita per poi accorgermi che l’unico modo per guarire era quello di cantare il mio dolore” “Catene” è stata scritta da Cataleya e composta da Skt, registrata da Skt, mixata da Skt.

IL TESTO

Ancora oggi Io faccio fatica ad andare avanti - E ho mille ricordi Che credevo ad inganni e sputavo rimpianti Sapevo che il karma avrebbe girato - E tu sei l’esempio mio preferito Porto ancora il peso del tuo ego - E dopo tante lacrime mi siedo - E penso che mi voglio liberare Da tutto il male Da queste catene - Da queste ferite Che mi hanno fatto solo spegnere cicatrici in mezzo alla polvere - Che si aprono quando penso a te - E ringrazio mia madre - Per aver sempre saputo affrontare Tutte le prove a cui la vita ci ha sottoposto - Le sento addosso Qui c’è il mare mosso - Ma io lo so che mi voglio liberare Da tutto il male Da queste catene - Da queste ferite Ed io a volte mi fermo a pensare A come sarebbero andate le cose Se non avessi avuto la forza Di spezzare quelle catene