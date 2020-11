My little Oss

In mezzo a tante disgrazie e periodi di reclusione nascono anche cose belle. Succede a me che ho sempre avuto la passione di scrivere finché un giorno mia figlia mi dice: “ mamma ti scarico un app così smetti di andare in giro con il pc!” Mamma inizia a scrivere una storia fantastica che vede come protagonista un’operatrice socio sanitaria, una donna che cade più volte e ha la forza di rialzarsi. Il 24 febbraio 2020 vengo contattata via mail da un’ambasciatrice della piattaforma con la proposta di portare all’attenzione degli studios la mia storia per realizzarne una serie tv. Rimango un po’ interdetta ma felice. Ho ancora trenta capitoli da scrivere... sono emozionata. Accetto e invio il manoscritto in pdf. A giugno termino il romanzo e l’8 novembre dopo un’attenta revisione pubblico in self su Amazon, versione cartacea ed eBook. Così la storia fantastica di Giulia prende vita.