Matrioska, riapre la sala principale della discoteca

Torna al Matrioska Club il tanto atteso evento Memories 80'-90'



Riapre la sala principale della storica discoteca di Deruta, dopo una chiusura di 4 mesi dovuta a questioni amministrative.

Il locale che in questi mesi ha ospitato eventi di Liscio, Latino americano e Disco nelle altre sale, riparte al completo con il Format di punta nato quasi 10 anni fa per far rivivere il meglio della musica ai nostalgici degli anni 80 e 90, nella stessa discoteca che ha accompagnato la loro giovinezza. Non mancano però i giovani, presenti sempre in modo più consistente nelle ultime edizioni.



Il costo del biglietto è di 10€ e l'offerta di intrattenimento è su 3 sale: Liscio con l'orchestra Omar Lambertini, Sala Elite con musica latino-americano e sala principale con Memories. Visto il grande afflusso previsto, il locale aprirà le porte alle 22:00 e ha messo a disposizione una prevendita online.