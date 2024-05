LA DENUNCIA S. Martino in Colle, nasce comitato contro l’antenna con tecnologia 5G. "Alta 33metri e vicina alle scuole"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del comitato di San Martino in Colle mobilitati contro l’installazione di un’antenna per telecomunicazioni, alta 33 metri, con tecnologia 5G. Ecco le loro preoccupazioni.

Gli abitanti di S. Martino in Colle si mobilitano contro l’installazione di un’antenna per telecomunicazioni, alta 33 metri, con tecnologia 5G. Si sono tenuti due incontri con la popolazione aventi come tema l’installazione dell’antenna 5G che sarebbe una vera e propria ferita per il paesaggio e quindi un grave danno per tutti gli abitanti. E’ stato pertanto costituito un Comitato spontaneo, denominato “Un’alternativa per l’antenna di S. Martino in colle”, al quale stanno aderendo molti abitanti di S. Martino in colle che hanno espresso una grande preoccupazione. La protesta è dovuta non solo al fatto che le emissioni elettromagnetiche del 5G potrebbero comportare rischi per la salute della popolazione se non nell’immediato negli anni a venire.

Infatti, l’introduzione della tecnologia 5G è recente e quindi non ci sono ancora sufficienti studi tecnico-scientifici che assicurino la sicurezza per la salute della popolazione. E’ vero che l’International Agency for Research on Cancer ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza solo come “possibilmente cancerogeni” (gruppo 2B) e non come “probabilmente cancerogeni” (gruppo 2A), ma la preoccupazione degli abitanti di S. Martino in colle è più che giustificabile e condivisibile. Va sottolineato che l’antenna, alta ben 33 metri, verrebbe messa di fronte all’ingresso del cimitero, che si trova in una posizione praticamente centrale rispetto all’intera area abitata e sarebbe vicina all’asilo, alla scuola elementare e alla scuola media, nonché agli impianti sportivi frequentati da giovani. Inoltre, un’antenna così alta, causerebbe un notevole danno paesaggistico a S. Martino in colle che si trova in una posizione panoramica che rappresenta una caratteristica distintiva della Regione Umbria.

Tale antenna costituirebbe quindi una “ferita al paesaggio” e questo dovrebbe indurre tutti coloro che amano la natura e che apprezzano il paesaggio umbro a protestare contro una sorta di “violenza all’ambiente”. E allora viene da chiedersi dove siano le organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e della salute. Non una voce che si sia alzata nel merito. Il Comitato fa una richiesta ragionevole e cioè che l’antenna venga spostata in un sito che non arrechi danni al paesaggio ed anche, eventualmente, alle persone. E’ un appello che viene rivolto alle Istituzioni competenti, non da ultimo alla Regione Umbria, che dovrebbero tutelare sia l’ambiente che la popolazione.

L’Agenzia ARPA ha la missione di fornire supporto tecnico-scientifico nel campo della “prevenzione dell’inquinamento e della tutela ambientale” e quindi della qualità della vita e della salute dei cittadini. Tra le principali tematiche ambientali di cui si occupa l’Agenzia sono inclusi anche i campi elettromagnetici. Infine, la “pubblica utilità”, alla quale si appellano le Aziende interessate alle telecomunicazioni con tecnologia 5G, non può e non deve essere considerata più importante dell’ambiente, che è un bene della natura e che tutti hanno il dovere di preservare. Inoltre, anche la popolazione dovrebbe essere tutelata sotto tutti i punti di vista, dall’impatto rovinoso sul territorio al valore economico degli immobili che subirebbero un danno significativo, senza citare poi il danno al settore turistico. Gianni Porzi