Perugia, la denuncia di una lettrice: "Pincetto, persona non vedente costretta a prendere le scale mobili"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice che denuncia un problema all'ascensore del Pincetto.

****

Martedì 16 luglio 2024, ore 20,25 circa, l'ascensore inclinato del Pincetto, adiacente alla stazione Minimetrò, non funzionava e una persona non vedente, che era insieme a me, è dovuta salire in centro con le scale mobili, con tutte le difficoltà del caso, in piena Umbria Jazz. Lo trovo vergognoso...in una città dove i disabili hanno mille difficoltà per spostarsi. Tra l' altro, nessuno è intervenuto dalla sala controllo, ed è ancora più grave.