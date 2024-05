IL PERSONAGGIO Lorenzo Bastioni: Il genio umbro della Matematica che illumina le finali di Cesenatico

Se amate la matematica, segnatevi questo nome: “Lorenzo Bastioni”. Questo ragazzo, che frequenta il Liceo Scientifico Galilei di Perugia, ha appena compiuto 19 anni e ha già avuto molte occasioni di incantare il panorama delle competizioni matematiche nazionali e internazionali. Difficile riassumere in un articolo i suoi riconoscimenti, ma possiamo soffermarci in particolare sulle Olimpiadi della Matematica, in cui ha conseguito il suo ultimo prestigioso successo.

Si tratta di una competizione curata dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, quando Lorenzo ha partecipato per la prima volta nel 2022 alle gare individuali di questa competizione, si è da subito distinto conquistando la medaglia d'argento. Da lì ha continuato ogni anno a stupire: medaglia d'oro nel 2023 e poi il trionfo di quest'anno: nel fine settimana del 3-4-5 maggio 2024 Lorenzo si è aggiudicato per la seconda volta la medaglia d'oro in questa competizione (medaglia che si otteneva raggiungendo almeno 31 punti sui 42 disponibili nella prova) ma stavolta lo ha fatto raggiungendo la perfezione! 42 punti su 42, che significa aver svolto in maniera impeccabile tutti e 6 i complessi quesiti dimostrativi proposti dagli organizzatori. Tanti altri successi di Lorenzo si potrebbero ricordare, ma qui aggiungiamo solo questo: meno di una settimana fa Lorenzo aveva conquistato un'altra meritatissima medaglia d'oro anche alle Olimpiadi della Matematica Balcaniche (BMO). Il suo talento a quanto pare non ha confini!

Ma, per chi lo conosce bene, la sua talentuosa genialità per questa disciplina non è l’unica sua dote. Innanzitutto Lorenzo ha mostrato a tutti i suoi compagni e ai docenti che lo hanno seguito una dedizione invidiabile allo studio di questa materia e una ottima autonomia nell’organizzazione personale e nella gestione dei suoi progressi. Di lui stupiscono la genuina umiltà con cui ridimensiona i suoi risultati e la naturale disponibilità alla collaborazione nel gruppo. Sono quindi le sue doti umane a stupire, tanto quanto le sue competenze e il suo talento. I suoi docenti raccontano con emozione e commozione questo momento: “Consideriamo un autentico privilegio aver potuto accompagnare Lorenzo in questi anni.

Una fortuna inestimabile averlo avuto con noi. Il merito di questo risultato è il suo: il nostro ruolo è stato solo quello di provare a valorizzare il suo talento, non ostacolare le sue naturali attitudini e accompagnarlo nel suo percorso. Ora che il suo tempo nel nostro istituto è quasi terminato possiamo sicuramente dire, senza retorica e con assoluta sincerità, di essere stati molto più arricchiti noi da lui di quanto lui possa essere stato arricchito da noi.” Nel suo futuro, dopo la conclusione del suo percorso nella scuola secondaria, la naturale ambizione di accedere alla Scuola Normale Superiore di Pisa. I suoi compagni e i suoi docenti gli augurano il meglio e sono sicuri che continuerà a incantare ed ispirare.