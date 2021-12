LA SEGNALAZIONE dei lettori | Quelle luci sempre accese alla Usl Perugia anche nel cuore della notte... chi paga questo spreco?

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGNALAZIONE. Attendiamo una risposta ufficiale dalle autorità competente... sono soldi pubblici buttato o c'è un motivo?

********************

Abito in zona Madonna Alta di fronte al Palazzo della Usl Perugia di strada Pian della Genna ... Torno dal lavoro tutte le notti dopo mezzanotte , e puntualmente vedo che il palazzo della Usl ha sempre le luci accese dall'androne fino all'ultimo piano ... Mi sembra molto anomalo, visto che, nel Palazzo, mi risulta che dopo le ore 20 non ci sia più nessuno negli uffici ... Ho provato a contattarli ... la voce femminile, che mi ha risposto, mi ha detto che ciò le sembrava strano ... ma tant'è Anche a me tutto ciò sembra strano ... tanto a pagare siamo sempre noi cittadini ... fantozzi quotidiani ... Tanto si doveva