LA SEGNALAZIONE Liste di attesa all'Usl Umbria 1: "Io cardiopatico iperteso e diabetico da sei mesi aspetto una visita..."

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO la denuncia di un nostro lettore. Buona Lettura

**********************

Buona sera sono di nuovo qui a segnalare la situazione tragica in cui si trova la Usl umbria 1, sono purtroppo un cardiopatico iperteso e diabetico, cosa che di certo non ho scelto io, ebbene ho bisogno di effettuare una visita cardiologica di controllo che faccio in media una volta l'anno, ebbene dopo 6 mesi che il mio medico curante me l'ha prescritta non si riesce ad avere una prenotazione, non solo ma si parla di un attesa di oltre un anno e mezzo, mi chiedo ma DEVO MORIRE E VEDERE DALL'AUTOPSIA CHE COSA AVEVO?. Saro' costretto a rivolgermi privatamente ad uno dei tanti luminari per effettuare questa visita, faccio presente che sono un pensionato al minimo ed un esborso di questo genere mi costringera' a rinunciare ad una gita o qualcosa di ludico, niente di che intendiamoci eppure si distribuiscono redditi di cittadinanza a piene mani per poi scoprire che l' 80& non sono dovute. Certo potrei recarmi al PS e dichiarare di avere dolore al petto, di certo almeno spero che questo controllo sara' effettuato, non lo faccio perche' temo di togliere il posto ad una persona piu' bisognosa di me. Grazie