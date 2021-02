Ex malato di Covid all'Ospedale di Pantalla: "Sono guarito dopo tre settimane difficili, senza di Voi non sarebbe stato possibile"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da un lettore per testimoniare il grande impegno e la grande professionalità dell'equipe anti-covid dell'Ospedale di Pantalla. Buona Lettura.

^^^^^^^^^^^^

di Gianni Rago

Gentile Direttore, Ugo Paliani, Mi rivolgo a lei, per ringraziare pubblicamente i medici, i paramedici, gli infermieri e tutti coloro che operano presso i reparti Covid dell’ospedale di Pantalla sotto la Sua straordinaria direzione. Questa splendida equipe mi ha curato per ben tre settimane. L’alta professionalità, la disponibilità, la sensibilità e la gentilezza dimostratemi durante la mia degenza, mi hanno letteralmente commosso . Mai a me è mancata la solidarietà dello staff medico espressa attraverso chiarimenti sulle varie fasi della malattia,incoraggiamento a sperare, anche quando la situazione era piuttosto complicata.

Questa guarigione, tanto sospirata, alla fine è arrivata ed è stata sicuramente uno sforzo ed un impegno incredibile a cui hanno contribuito tutti i professionisti che mi sono stati accanto in queste settimane tanto difficili.Senza di loro nulla sarebbe possibile perció è estremamente importante che possano lavorare con la massima tranquillità . Per questo mi permetta di fare un appello da questo spazio rivolgendomi da cittadino alle direzione sanitaria umbra e alle istituzioni politiche affinchè compiano azioni strategiche coraggiose e di lungo periodo. Purtroppo questa lotta durerà a lungo ancora e avremo bisogno di donne e uomini concentrati sul problema principale e non sul dilemma del rinnovo del contratto trimestrale. C’è bisogno di strategia, programmazione e stabilità per poter vincere questa lotta.Ogni ospedale, e quello di Pantalla insieme agli altri, ha bisogno di poter contare sul proprio organico per poter pianificare opportunamente la strategia a lungo termine.

Presidente Tesei, assessore Coletto e tutto lo staff direzionale, sappiate che il popolo umbro vi sostiene perchè sa che puó contare sul vostro coraggio che oggi deve prevalere rispetto all’appartenenza e all’opportunità politica, fate in modo che i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari possano avere una certezza di lavorare con con maggiore serenitá e stabilitá, ne benificerá questa lotta , ne beneficerà il nostro servizio sanitario,ne beneficieranno i nostri ammalati. Con profonda stima di Gianni Rago