Lettera aperta alla città | La voce del Sì al nodo/nodino di Perugia: "Benefici per tutta la comunità: ecco quali e quanti"

Riceviamo e pubblichiamo l'altra voce sul tanto discusso progetto del Nodino di Perugia. Dopo la presa di posizione del comitato per il no, sta prendendo forma anche per chi spinge per il sì e per il subito (da realizzare) dopo decenni di discussioni senza sbocchi concreti. Come sempre i nostri lettori, dopo aver valutato i vari schieramenti, si faranno liberamente la propria idea, opinione. (il direttore)

*********************

Buongiorno da tempo sta emergendo nella nostra realtà in maniera importante il dibattito per un opera fondamentale per l'intera Regione Umbria: la realizzazione del nodo/nodino di Perugia. Come tutti sanno il problema della viabilità di questa regione dura da decenni. Finalmente Anas ha realizzato un progetto per deviare il grande traffico e liberare il punto più critico e cruciale di tutta la regione: il tratto della superstrada E45 tra lo svincolo di Collestrada e quello di Ponte San Giovanni con successivo accesso in direzione Perugia. Un vero e proprio incubo , un imbuto senza soluzione per questo terribile corridoio della E45 che racchiude tutte le direzioni.

Se ne parla minimo dal 1996 come si può trovar traccia nei giornali dell'epoca e, nel corso degli anni la situazione ovviamente è andata peggiorando sempre più in concomitanza dello lo sviluppo demografico e della città, con l'incremento delle attività economiche e sociali . In Italia però , è noto , quando ci sono delle novità importanti , si sollevano voci contrarie anche su opere che sembrerebbero indispensabili , evidenti ed inconfutabili

Da quello che si è letto infatti , un gruppo di persone , sembra per lo più residenti a Collestrada , sarebbe contrario all'opera per ragioni ambientaliste. Il nodo/nodino di Perugia rappresenta però l'infrastruttura viaria più importante di tutta la regione e che si attende da decenni. A nostro parere, Il nodo/nodino di Perugia si deve fare urgentemente per come è stato progettato, passando nel tracciato indicato con 2 gallerie sotterrane e che non andrebbe pertanto ad incidere sugli abitanti di Collestrada e, i benefici per tutta la comunità sarebbero di gran lunga maggiori rispetto a qualsiasi mancanza . Abbiamo il timore che questo gruppo di persone contrarie all'opera possa rovinare e bloccare per sempre lo sviluppo e quindi il futuro di una regione intera poiché , senza l'opera non sarà possibile stare al passo e sopravvivere ai cambiamenti del mondo economico e sociale.

Anche gli industriali , motore dell' economia Umbra, hanno espresso la necessità urgente dell'opera. Non è giustificabile dal nostro punto di vista nessun motivo per dire "no" ad un opera così vitale ed essenziale . Oltre a tutti i problemi di "soffocamento quotidiano del traffico " del tratto in questione , è evidente come basti poi soltanto un incidente per bloccare ore ed ore una parte molto vasta della città sia nella parte extraurbana che in quella urbana e di tutte le frazioni e delle strade interne . Anche lo smog poi , in queste situazioni raggiunge i massimi livelli all'interno dei centri abitati . L'attuale corridoio della E45 non è più in grado da tempo di contenere i volumi di traffico vigenti.

Il progetto del nodo/nodino di Perugia è estremante urgente e non più rimandabile . Un'ultima ma importante considerazione: la maggior parte della popolazione , per nostro sentir comune , è favorevole al progetto ma , avendo fiducia in tutti coloro che dovrebbero attuare i miglioramenti alla vita dei cittadini , non ha ritenuto per ora di dover fare chissà quali manifestazioni in piazza dando per scontata l’estrema necessità dell’opera . Ora però , considerato l'atteggiamento e le manifestazioni di chi teme l'opera per ragioni che noi riteniamo incomprensibili e vedendo che chi dovrebbe autorizzare l'opera sembra voler rimandare la decisione , abbiamo deciso di scrivere e di far sentire la nostra voce poiché un grandissimo numero di cittadini vuole il nodo/nodino subito e , molto probabilmente si tratta della stragrande maggioranza della popolazione che vive nella provincia di Perugia e non solo. Ringraziando per l'attenzione porgiamo i ns più cordiali saluti.

Pro-comitato nodo/nodino di Perugia