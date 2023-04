Perugia, la denuncia dei lettori: "Ecco la regina delle buche ed alcune delle sue damigelle"

Gallery







Non si capisce perché, dopo anni di segnalazioni del progressivo degrado del manto stradale di fronte al complesso delle scuole elementari G. Mazzini di Ponte S. Giovanni, non si sia ancora intervenuti in merito. Le spaccature del manto e le piccole buche, con il tempo, si sono trasformate in voragini profonde anche cm .15 ( la Regina delle Buche), ovviamente con progressivo, continuo, ulteriore degrado. Vorrei soprattutto rimarcare che si tratta del tratto di asfalto proprio in corrispondenza dell'accesso al complesso scolastico con pericolo per parti meccaniche delle auto, ma soprattutto dei piccoli fruitori e dei rispettivi accompagnatori, tralasciando il disagio in caso di piogge che riempiono d'acqua tali buche (per fortuna in questo caso sempre più rare!) celandone la pericolosa profondità agli eventuali malcapitati che distrattamente potrebbe infilarvi un piede.