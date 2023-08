La denuncia di una mamma: "Liste d'attesa bloccate, costretti ad andare sempre a Roma per le ecografie per la bambina"

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di una mamma di Perugia sulla situazione delle liste d'attesa in Umbria.

***

"Sono la mamma di una bambina di 7 anni e da un anno dobbiamo ricorre alla sanità per controlli periodici di salute. Purtroppo ogni volta che andiamo a prendere appuntamento per le ecografie pediatriche ci dicono le liste d'attesa sono bloccate e ci mandano sempre tramite Cup all'ospedale Bambino Gesù di Roma perché qui a Perugia non si riesce a prendere un appuntamento per una ecografia. Abitiamo a dieci minuti dall'ospedale e siamo costretti ogni volta a fare viaggi di ore per i controlli. Anche il 20 luglio abbiamo fatto una presa in carico con urgenza ma a oggi nessuna chiamata dalla sanità pubblica dell'Umbria".