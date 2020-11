LA SEGNALAZIONE La bella scuola: dobbiamo dire grazie ai nostri docenti ai tempi del Covid

Durante questo periodo difficile ,la scuola in tutte le sue manifestazioni ,si è adoperata al massimo per garantire il diritto d'istruzione agli studenti,in particolare nella nostra amata Perugia tutti gli operatori della scuola hanno dato il massimo mettendo a repentaglio la propria salute e quella dei propri familiari ,passando da una quarantena all'altra,rimodulando la didattica,sistemando nel migliore dei modi e a volte senza supporti le aule,adattando tutto alle condizioni di emergenza .Un elogio grande quindi a tutti i Dirigenti ,Professori e operatori della scuola della nostra città, che pur stando in condizioni di grande difficoltà, tutti i giorni ,nel silenzio,danno tutto se'stessi per uno dei fini più nobili dell"essere umano:"l'insegnamento".