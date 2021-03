LA SEGNALAZIONE | Dal percorso verde a Montemalbe: l'ignoranza e l'inciviltà non hanno limiti

Buongiorno, Durante questo weekend mi sono recato con due amici (il Beppe e Becco) a fare una passeggiata mattutina partendo dal Percorso Verde per arrivare fino a Monte Malbe, passando per la salita che parte dalla rotonda della facoltà d'Ingegneria. Arrivati più o meno all'altezza del bivio della Città della Domenica, stavamo facendo una piccola pausa per riprendere fiato ed ammirare la nostra Città nel suo splendore, quando ad un certo punto in mezzo al boschetto notiamo una macchina abbandonata spuntare tra i mille cespugli! Rimaniamo allibiti e iniziamo senza pochi francesismi ad inveire nei confronti dell'incivile augurandogli il peggio per il proseguo della sua propria vita senza tanti giri di parole ( spero che non la tagliate per questi incivili non ci sono difese e nessuna pietà scusate)

Poi Continuando per la strada che porta dalla città della Domenica fino ai Frati a Montemalbe, nei bordi strada è una discarica a cielo aperto dove ci si può trovare di tutto. Mi auguro che le istituzioni possano fare qualcosa soprattutto per quei cittadini onesti che continuano a pagare tasse e soprattutto la Tari. Scusate per lo sfogo ma io e i miei due amici ci siamo veramente rimasti male nel vedere come una parte del cuore verde della nostra città e ridotto cosi male. Grazie per l'attenzione e caro Sindaco inizi a fare qualcosa magari attivando qualche campagna per ripulire il tutto, noi giovani siamo disponibili per questo e aperti al dialogo per salvaguardare la nostra città. Lorenzo