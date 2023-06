Salvata intera nidiata di gheppi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata soccorsa pressl il santuario di Collevalenza un'intera nidiata di gheppi consegnata poche ore fa ai volontari del Centro Recupero Animali Selvatici Enpa Perugia. Da qualche giorno non si avvistavano più i genitori, probabilmente disturbati da attività antropiche troppo invasive, e chi ha trovato e monitorato il nido ha deciso di intervenire per dare ai piccoli una possibilità di sopravvivenza. Ricordiamo che sarebbe bene contattare sempre un CRAS prima di entrare in contatto con la fauna selvatica e valutare di concerto le eventuali azioni da porre in essere. Auguriamo a questi giovanissimi pulli di tornare presto nel loro elemento naturale.