LA SEGNALAZIONE Cimitero di Pozzuolo Umbro e degrado: "chi non rispetta i defunti, non rispetterà anche i vivi"

Sono un abitante di Pozzuolo Umbro che, fin da piccolo, accompagnato dai genitori e spesso dalla nonna, frequentava il Cimitero di Pozzuolo e ricordo come le molte Signore (per lo più anziane in visita ai propri defunti) e gli operatori comunali che si sono succeduti, curassero tutti gli spazi della struttura (sia il terreno che l’allora unico stabile esistente). Con il passare degli anni - purtroppo - ho constatato che, alla diminuzione dei visitatori si è aggiunta la ridotta manutenzione a tal punto da far sembrare il Cimitero più che un luogo di memoria, un luogo abbandonato; polvere e ragnatele ovunque (dai loculi alle mura) e pavimento sporco da mesi anche nella più recente palazzina/annesso). Tristissime eccezioni di ordine e pulizia si hanno in prossimità dei defunti più giovani. L’incuria è innegabile e il particolare che mi lascia ancor più perplesso è come da alcuni anni sembra esserci maggior tutela/attenzione verso la colonia felina presente in loco (nulla contro) rispetto alle persone che riposano in eterno in quello che resta pur sempre un luogo SACRO. Spero che per l’Amministrazione Comunale possa esserci il margine d'azione per poter far ristabilire le condizioni di decoro dei decenni passati ricordando che: "chi non ha rispetto per i defunti, difficilmente ne avrà per i vivi.”