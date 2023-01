Illuminazione stradale. la segnalazione dei cittadiniillumin

Nelle ultime settimane, probabilmente a causa dei rincari dell'energia elettrica, è stato deciso di ridurre le ore di accensione dell'illuminazione pubblica stradale con il risultato che la mattina dalle 06:20 le zone abitate di Perugia sono completamente al buio. Fra le 06:30 e le 07:15 molti ragazzi, che per andare a scuola usano i mezzi pubblici, iniziano a spostarsi a piedi dalla propria abitazione per raggiungere la fermata dell'autobus e, a causa di questo buio, rischiano di venire travolti da qualche auto che non li vede. Sicuramente è stata presa una decisione nell'interesse della collettività ma sarebbe opportuno rivedere l'orario di spegnimento dell'illuminazine pubblica la mattina per eliminare il rischio di incidenti gravi.