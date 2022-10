Il Treno della Memoria arriva a Perugia: numerose le visite al convoglio del Milite Ignoto

Gallery









Il treno della Memoria, che nel 1921 trasportò il feretro del Milite Ignoto, fa tappa a Perugia per una giornata commemorativa. Presenti questa mattina alla stazione Fontivegge le autorità del luogo, i cittadini e numerosi studenti, curiosi di entrare nel convoglio storico e vedere la mostra esposta al suo interno. La visita è un’occasione per immergersi nella storia del nostro Paese, e in un viaggio memoriale tra i vagoni di una vettura antica. A accogliere i visitatori nell'esposizione interna sono delle gigantografie raffiguranti la storia della cerimonia legata al Milite: come avenne la scelta della salma e la partenza del treno con il feretro per la tumulazione sull'Altare della Patria. All’interno del convoglio sono presenti anche delle installazioni audiovisive dell’Istituto Luce: documentazioni sulla storia di tutti quei soldati partiti fra speranza e disperazione per difendere la propria terra, moltissimi dei quali mai più ritornati. Prosegue alle 16 la commemorazione dei cent’anni del Milite Ignoto con il concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma alla Sala Dei Notari di Palazzo dei Priori. Il treno sosterà sul binario 4 della Stazione Fontivegge fino alle ore 18, per poi proseguire con la tappa successiva.