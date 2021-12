STORIE DI NATALE E UMANITA' C'è un albero speciale a Perugia che è adornato di guanti, sciarpe e scaldacollo in lana... per chi ha bisogno in questi giorni freddi

Anche quest’anno Il sorriso di Maddalena dal murales di Perugia scalda e porta doni a coloro che hanno bisogno. Le volontarie dell’Associazione Coraggio Aps ieri hanno allestito il loro albero di Natale solidale. Appena dietro la Stazione di Fontivegge proprio all’incrocio tra via Cortonese e Via Sicilia, in mezzo al traffico c’è una piccola aiuola che ospita un albero di Natale sui generis. Ci sono appesi scaldacollo, sciarpe, guanti, tutti fatti a mano in lana calda. Quello che può aiutare ad affrontare il gelo di questi giorni a coloro che la vita ha portato per strada o ridotto in miseria, è stato appeso all’albero e al cespuglio antistante al murales, ben confezionato in sacchetti ermetici e infiocchettati come si addice a un regalo.

Sopra la scalinata un grande striscione invita a prendere se serve e a lasciare se si può così da creare un circolo virtuoso di solidarietà. Sono tutti manufatti confezionati dalle mani di tantissime persone che hanno collaborato all’iniziativa. Mani amorevoli di Perugia, del gruppo delle Mani Solidali di Castel del Piano, dalle signore che si incontrano il lunedì mattina in biblioteca Villa Urbani, dalle amiche del caffè del teatro Morlacchi; da Visso il gruppo Uniamoci, da Amatrice la nostra grande amica Onorina, da Trento la nostra amica Anneliese che ha lavorato ispirandosi alla frase della figlia Sabrina “Per quanto dure siano le difficoltà, per disperata che sia la nostra visione delle cose, intricato un problema o grave un nostro errore, un gesto adeguato d'amore avrà la forza di risolvere ogni cosa" e dalla Puglia Mina e Anna, da Terni ci ha sostenuto Stefania e infine le amiche dell'oratorio della chiesa di Ponte d'Oddi capitanate dalla giovane Miriam . Michela, Nicoletta, Sofia, Jennie e altre ragazze delle cooperative sociali perugine sono state fondamentali per il confezionamento dei tanti pacchetti.