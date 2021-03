LA FOTO-DENUNCIA Il ruscello dell'oscano trasformato in una discarica

A pochi passi dal castello dell'oscano scorre uno dei ruscelli più belli e suggestivi per le sue cascate e i suoi gorghi, ormai da tempo trasformato, causa l'inciviltà di molta gente, in una discarica di rifiuti di ogni genere. Nonostante le varie segnalazioni fatte al comune e all'Arpa da noi cittadini residenti, nessuno è finora intervenuto per ripulire e bonificare o per lo meno per impedire il perpetrarsi di questi fatti, magari mediante istallazione di fototrappole. A che cosa serve che tali enti istituiscano un servizio di segnalazione, se poi continuano a non fare nulla?