LA SEGNALAZIONE | "Ho fatto il punto sulla situazione delle strade dopo l'annuncio del 2016 dell'amministrazione Romizi"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sul piano strade varato dal 2016 in poi dall'amministrazione Romizi. Buona Lettura.

di Gianni Porzi

L’articolo “Nuovo asfalto a Perugia : il punto sui lavori lungo le strade” mi induce a ricordare che in più occasioni ho lamentato la condizione delle strade il cui stato in molti casi era, e in altri lo è ancora, veramente indecoroso per una Città non solo capoluogo di Regione, ma anche meta di un turismo di tipo prevalentemente culturale. Sulla questione strade e marciapiedi sono stato molto critico e non cambio certo parere, ma, per onestà intellettuale, non posso non tener conto delle passate amministrazioni. Se si lascia una situazione disastrosa non si può pretendere, con le risorse a disposizione non elevate, che si faccia fronte in pochi anni a ciò che non è stato fatto per anni (cioè una corretta manutenzione delle strade). Purtroppo, l’eredità, nel bene e nel male, ricade su coloro che vengono dopo. A mio avviso, se un rimprovero si può fare all’amministrazione Romizi è che avrebbe dovuto mettere mano alla manutenzione delle strade fin dall’inizio investendo anno per anno quanto possibile, compatibilmente con la situazione finanziaria. Comunque, devo rilevare, con piacere, che negli ultimi tempi vi sono stati interventi di riqualificazione, sebbene parziali probabilmente perché il Comune ha difficoltà a reperire le ingenti somme che sarebbero necessarie per sistemare tutte le strade dissestate ereditate dalle precedenti Amministrazioni.

Certo c’è ancora molto da fare, tanto più se si pensa al famoso “risanamento delle 49 strade” che il Sindaco Romizi annunciò nel lontano luglio 2016. Fare l’annuncio in una conferenza stampa e poi dopo oltre sei anni solo su una parte delle strade elencate sono stati fatti interventi di risanamento non depone a favore del Primus inter Pares. Gli annunci, se non sono seguiti dai fatti, non servono a nulla, anzi producono solo sfiducia dei Cittadini, e forse anche irritazione nei confronti di chi ha il compito di governare il Comune. Anche in questa occasione il Sindaco Romizi e l’Assessore Numerini hanno dichiarato che “l’attenzione dell’Amministrazione allo stato delle strade, problema così sentito dai Cittadini, resta massima”. E’ sperabile che questa volta alla dichiarazione seguano i fatti concreti. Gli interventi necessari, anche se a rilento, sembra siano in corso di realizzazione (tra l’altro l’anno venturo ci saranno le elezioni amministrative). E’ sperabile quindi che la sistemazione delle (ormai famose) 49 strade promessa dal Sindaco nel lontano 2016 sia realizzata entro l’anno corrente, non deludendo ulteriormente le aspettative dei Perugini. D’altra parte, tempo fa, non a caso, anche i Consiglieri Comunali della Lega fecero, giustamente, sentire la propria voce sul problema viabilità e sicurezza stradale.