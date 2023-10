La segnalazione dei lettori - Il Lions Club Feruta rinnova il sostegno al Centro Speranza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Giovedì 5 ottobre l’incontro al Centro Speranza per la consegna ufficiale della donazione frutto dell’evento di beneficenza “L’Arte per la Speranza”, organizzato lo scorso giugno dal Lions Club Deruta e Leo Club Deruta al Santuario della Madonna del Bagno per sostenere la realizzazione del percorso sensoriale nel parco di palazzo Altieri. Il progetto è sostenuto da alcuni anni dal Lions Club Deruta attraverso un service permanente. All’incontro era presente la nuova Presidente del Lions Club Deruta, Stefania Palomba, che ha recentemente ricevuto il testimone da Danilo Castellani, sotto la cui presidenza è stato organizzato l’importante evento di beneficenza, accompagnata dalla Tesoriera Anna Mariotti, da Ada Girolamini Segretaria del club e dalla Vice Presidente Elisabetta Nardi. Ad accoglierli c’erano Madre Maria Grazia Biscotti già Direttrice generale del Centro Speranza e Giuseppe Antonucci Presidente della Associazione Madre Speranza, responsabile delle attività di raccolta fondi. Il percorso sensoriale che verrà realizzato nel parco del Centro Speranza sarà un’area verde protetta per bambini, ragazzi e adulti con disabilità fisica, sensoriale e psichica pensato per favorirne il benessere psico-fisico globale attraverso la stimolazione dei 5 sensi. Una vera e propria oasi di benessere nel verde per i bambini e ragazzi con disabilità accolti al Centro Speranza. 6/10/23