Il Gruppo Comini, leader nel settore termoidraulico, ha deciso di erogare 200 euro di bonus carburante a tutti i suoi dipendenti per contrastare, almeno in parte, il caro bollette e il caro vita. Il Gruppo continua ad essere sempre più vicino ai suoi collaboratori aggiungendo una nuova iniziativa dopo quelle esistenti come i Welfare ed il Bonus Bebè