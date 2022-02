LA SEGNALAZIONE - Grave incidente stradale a Ripa, il comitato: "le nostre richieste di sicurezza ignorate su tutti i fronti"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO la nota di Zleinda Caporali, per il comitato strade amiche.

PURTROPPO E' SUCCESSO Questa sera intorno alle 16,00 in pieno giorno, due persone residenti a Ripa sono state brutalmente investite da un'autovettura mentre percorrevano a piedi la provinciale Via Fabrianese, a circa un km dalla Frazione di Ripa. L'incidente occorso ai due residenti da tutti conosciuti e apprezzati ci lasciano sgomenti perchè da più di un anno i cittadini di Ripa hanno segnalato la pericolosità delle strade della frazione per la omessa manutenzione del fondo stradale per l'inesistenza di segnalazioni orizzontali e per la mancanza di marciapiedi che consentano di percorrere la strada in tutta sicurezza. Le nostre richieste in tal senso sono state ignorate preferendo il silenzio all'ascolto Mentre ci auguriamo che i nostri due compaesani possano guarire al più presto non ci stancheremo mai di denunciare l'inerzia che da troppo tempo le Amministrazioni che si sono succedute nei palazzi del potere locale, hanno relegato il nostro territorio al degrado. PER IL COMITATO STRADE AMICHE Zelinda Caporali