LA SEGNALAZIONE Ancora furti nel perugino: "Sono entrati tagliando la recinzione: servono telecamere e pattuglie"

Abbiamo letto della banda che da alcune settimane sta colpendo diverse ville di monte malbe,colle della trinità e san Marco. Vi segnaliamo che proprio ieri 30 dicembre nel tardo pomeriggio (18:30 - 19:45) anche la nostra abitazione situata in campagna vicino al castello dell'oscano, loc. Cenerente ha subito un furto analogo a quelli descritti nei vostri articoli. I ladri, infatti,si sono introdotti tagliando la recinzione del nostro giardino e passando da un campo confinante e approfittando del fatto che eravamo usciti per fare spesa.

Visto che i furti stanno diventando numerosi e interessano soprattutto la prima periferia di Perugia non sarebbe opportuno che anche in queste zone si installassero telecamere e si aumentassero pattugliamenti? Dalle nostre parti e parlo di cenerente e canneto in particolare non si vedono quasi mai passare vigili o forze dell'ordine e spesso non solo le nostre abitazioni sono oggetto di furti, ma nei dintorni io stessa più di una volta andando a passeggio ho trovato borse,documenti e altra refurtiva. C'è bisogno di più controlli in periferia.