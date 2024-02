La denuncia dei lettori - Perugia, ladri in azione a San Sisto

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore su un furto messo a segno a San Sisto.

***

Sabato 10 febbraio 2024 dei ladri si sono introdotti in casa. Hanno devastato la camera e portato via i ricordi del battesimo dei nipoti.



Una​Atto ignobile compiuto tra le 19.30 e le 19.45. Il fatto è accaduto a San Sisto in via Cimarosa 26. Approfittando della nostra momentanea assenza due individui sono entrati in casa nostra: uno dal balcone e l'altro dall'interno del palazzo. I due hanno potuto agire indisturbati grazie al favore delle tenebre e all'assenza di qualsiasi tipo di telecamere nella zona limitrofa.