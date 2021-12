LA SEGNALAZIONE Fila tamponi covid: penalizzate le persone fragili

Buongiorno, vorrei segnalare l'enorme disagio che si sta vivendo in città per effettuare un tampone asl COVID-19. Oltre al disagio ordinario per file di oltre 4 ore, ci sono categorie di persone fragili, donne in gravidanza, donne con bambini che hanno numerose difficoltà se non impossibilità ad effettuare il tampone in queste condizioni. Auspico che Asl e regione, ciascuno per sua competenza, prenda al più presto provvedimenti per rendere il servizio accessibile anche mediante una linea di accesso diversa in base alla categoria di appartenenza. Grazie