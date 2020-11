LA SEGNALAZIONE Ennesimo degrado architettonico a Perugia

Grazie Redazione, per aver dato l'annuncio dell'ennesimo degrado architettonico della città di Perugia. La sofferenza di vedere la città impoverirsi di tutte quelle strutture ricche di un passato industriale e artigianale è immensa. L'imbarbarimento urbanistico, la mancanza di empatia sociale ed urbana e va da sé la mancanza di visioni politiche e piani regolatori stanno dando vita ad uno scempio quotidiano, ne è esempio la nuova Monteluce che ha messo in risalto la nullità delle competenze architettoniche del comune di Perugia e delle visioni globali. Il quartiere si è svuotato, l'indotto è morto, l'incuria è imperante. Cosa si può fare?da cosa si deve partire? I Comitati cittadini dove sono? Abbiamo visto l'efficacia delle associazioni di quartiere in tempi non lontani, cosa si può fare per rianimare un dibattito? Cordiali saluti Guido Aloia