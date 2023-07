La denuncia dei lettori - Perugia, ennesimo abbandono di rifiuti

Segnalo l'ennesimo abbandono di rifiuti all'imbocco di Strada San Lorenzino, all''incrocio con Strada Settevali. Questa volta trattasi di materiali edili, tra i quali sono preseni anche dei rifiuti speciali. La segnalazione è stata inviata agli enti competenti, purtroppo con scarsa speranza di vedere i rifiuti rimossi, visto l'esito di segnalazioni passate e il completo disinteresse delle autorità non solo alla rimozione, ma ache alla dissuasione tramite l'installazione di fototrappole, considerando che il sito in oggetto è utilizzato frequentemnte per lo scarico abusivo di rifiuti di vario tipo.