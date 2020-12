Il grande cantante Ed Sheeran in Umbria: la foto insieme ai ristoratori

Il cantante Ed Sheeran è stato ospite alla locanda Manfredi a Paciano. Foto di rito con lo staff. Ed Sheeran ha acquistato una casa in Umbria, nella zona del lago Trasimeno, per l'esattezza a Paciano. Il cantautore al top delle classifiche musicali mondiali ha comprato una villa storica, “un gioiello”: circa venti camere, i terreni e le vigne, situata in un vocabolo sperduto nelle campagne umbre, in località Paciano, un borgo da neanche mille abitanti ed inserito tra i più belli d’Italia.