La segnalazione dei lettori - Perugia, albero crolla in un'area pedonale: "Fatte innumerevoli segnalazioni"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore su un albero crollato in un'area pedonale.

***

Dopo infinite segnalazioni fatte al comune di Perugia sul degrado dell'area verde antistante i civici 95-97-99-101, in via Magno Magnini, fatte via mail dall'amministrazione condominiale, via vigili del fuoco con chiamate dei singoli cittadini e richiami di privati facendo capo a conoscenze derivate dal lavoro, alla fine quello che si temeva è accaduto.

L'area è ricca di piante di alto fusto che si affacciano sul piazzale antistante i palazzi dive ci sono persone e auto parcheggiate, dall'altro lato si affacciano sulla strada che porta a Madonna Alta, opposti all'uscita della scuola media Pascoli.