LA SEGNALAZIONE Degrado in via Olmo: sui prati bivacchi e pentole abbandonate

Il degrado con cartacce e buste ovunque lungo la strada ed anche vicino alla chiesa di Olmo: pentole e segnali di bivacco. E come se non bastasse c’è da segnalare il dissesto stradale che perdura da più di trenta anni nella strada Olmo Valle . Sono stati fatti tantissimi lavori per le tubature per la fibra e vengono sempre e solo messe delle toppe e non rifatto il manto stradale che è completamente rovinato, dissestato e piene di buche.