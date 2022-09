Via Don Dario Pasquini, 1 · Olmo

il dissesto stradale perdura da piu' di trenta anni sia via don dairo pasquini che la parallela strada olmo valle sono completamente rovinate, piene di buche e pericolosissime da percorrere con le macchine e soprattutto con i motorini. non a caso in queste strade si sono verificate diversi incidenti gravi. E' ora di intervenire subito.