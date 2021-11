"Abbiamo ricevuto sms, con data e ora, ma il centro vaccinale era chiuso. L'assessore faccia chiarezza"

Riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni dei nostri lettori. Ancora una volta i disservizi sulla gestione del Covid stanno alla base di una richiesta di intervento dell'assessore Luca Coletto che speriamo possa far chiarezza su questo fatto. Buona Lettura.

Buongiorno, vorrei segnalare il disservizio che ho subito stamattina, domenica 14 novembre, alle ore 8.30 avevo prenotato la terza dose di vaccino Pfizer al centro vaccinale di Bastia Umbra, presso la S&R in via del Lavoro, e avevo ricevuto sia la documentazione da completare, dove erano riportati regolarmente data e orario, sia l'sms di conferma con gli stessi dati. Ho trovato altre cinque persone insieme a me, nella nebbia e nel freddo, tutte regolarmente prenotate e confermate, ma la sala era chiusa e buia. Abbiamo telefonato al numero verde Covid della Regione, che ci ha purtroppo comunicato che la domenica il centro vaccinale è chiuso, erano aperti solo Trestina e Terni, mentre nella pagina dove avevo prenotato, per il giorno 14 erano aperti molti altri centri in Umbria, quindi presumo che tale disservizio è stato condiviso da molti cittadini. Per fortuna non c'erano persone tanto anziane o disabili, comunque il disagio è stato notevole, non ultimo quello di dover sprecare tempo e benzina per andare in un centro chiuso senza notifica. Magari l'assessore regionale Luca Coletto potrebbe controllare cos'è successo ed evitare che si ripeta un'altra volta, grazie per l'attenzione.