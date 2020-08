LA DENUNCIA "Percorro quotidianamente via San Girolamo e purtroppo sto’ vedendo l’incuria che ne corso del..."

Percorro quotidianamente via San Girolamo e purtroppo sto’ vedendo l’incuria che ne corso del tempo è sempre più frequente nella manutenzione ordinaria di questa strada,la segnaletica verticale è quasi inesistente o ricoperta da erbacce,rami e siepi (anche di privati) hanno ormai invaso la carreggiata creando problemi di visibilità e sicurezza,I fossi ai margini sono pieni di sporcizia e erbacce e molto altro,poi una curiosità,il totem in cima ai semafori spento da anni ,soldi buttati e un bel biglietto da visita per l’ ingresso in città....