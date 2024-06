Atti vandalici e degrado mirato nell'area recitata per i cani al Parco Diaz: la denuncia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Siamo un gruppo di proprietari di cani che si ritrova tutti i pomeriggi presso il recinto dell’area cani sito nel parco di via Diaz a Perugia. Siamo uniti nell’intento di mantenere un’area pubblica pulita e fruibile. Abbiamo negli anni fatto due raccolte fondi per riparare a nostre spese i danni provocati al terreno dal maltempo con della ghiaia, senza la quale il recinto sarebbe stato a lungo inagibile. Ma senza alcun motivo siamo da tempo oggetto di atti vandalici da parte di sconosciuti che nottetempo insozzano l’area con escrementi soprattutto sulle superfici dedicate “agli umani” come panchine e sedie. È stato già presentato un esposto al comune con tutte le nostre firme a causa delle reiterate azioni vandaliche ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Oggi vi inviamo questo video nella speranza di poter così sensibilizzare chiunque si senta, come noi, oltraggiato dalla cattiveria e dalla bassezza