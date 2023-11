La denuncia dei lettori - Degrado ai giardini del Pincetto

Gallery













Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore sulle condizioni dei giardini del Pincetto.

***

Scrivo in merito alle condizioni in cui si trovano i giardini del Pincetto, nel centro storico di Perugia. In quanto frequentatori abituali dei suddetti giardini, io e i miei due cani ci imbattiamo giornalmente in sporcizia diffusa, vetri spaccati e bustine di siringhe. Per non parlare del cibo lasciato ovunque che ogni volta devo togliere dalla bocca dei miei cani. Vorrei anche segnalare un altro avvenimento di cui parlo con rabbia e rammarico. Nei suddetti giardini staziona occasionalmente un senza tetto, che dapprima dormiva di fianco alla vetrata dell’aula studio e poi in una panchina. Adesso il pover uomo è costretto a dormire per terra perchè, a quanto pare, il comune ha pensato bene di togliere la panchina e di installare dei ferri sotto la vetrata dell’aula studi (di cui prima). In aggiunta a questo, vicino ai giochi dei bambini ci sono svariate tubazioni dell’acqua fuori dal terreno, che non sono collegate a niente. Quindi la mia domanda e i miei dubbi sono: le risorse del comune di Perugia (tra cui le tasse di noi residenti del centro) vengono impiegate per combattere un senzatetto, ma non per risolvere degrado, sporcizia e presenza di tossicodipendenti?