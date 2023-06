Via Mentana, 44 · Fontivegge

Via Mentana, 44 · Fontivegge

Ecco lo stato di degrado e di totale abbandono dell'area verde di via Mentana (zona Fontivegge). Ogni stagione estiva la cosa si ripete e purtroppo ogni anno peggiora. L'abbandono in cui versa l'area si presta ad attività di spaccio e bivacchi diurni e notturni. Nel vedere questa situazione sembra che il decoro urbano delle zone periferiche non sia interesse di questa amministrazione.