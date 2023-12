La denuncia dei lettori - "Una discarica a cielo aperto"

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di una lettrice.

Nonostante le ripetute segnalazioni alla Gesenu e all'amministrazione comunale ogni giorno in Via della Viola angolo con Via Sdrucciola versa in questo degrado diventando ormai una discarica a cielo aperto proprio a pochi centinaia di metri dalle tante attrazioni previste per il Natale. Le famiglie con i bambini percorrono queste vie per raggiungere corso Vannucci. Nessuna delle autorità preposte al controllo prende provvedimenti.