LA DENUNCIA Castel d'Arno, i residenti: "Cara Gesenu così non va con i rifiuti Covid"

Ci costringono a lasciare i rifiuti in mezzo alla strada per giorni e nonostante le condizioni di salute siamo costretti ad andare a raccoglierla dopo che animali randagi la devastano . Se si chiama il servizio , gente molto maleducata risponde che gli operatori rischiano per venire a ritirare questi rifiuti contaminati. Vergognoso

*****

Siamo convinti che la Gesenu saprà dare ulteriori spiegazioni e migliorare il servizio come ha sempre fatto con le nostre segnalazioni. Siamo in attesa di risposte. (la redazione)